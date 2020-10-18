Хороший урожай нынешнего года не повлияет на цены продуктов в магазинах
Уточняется, что, по информации Минсельхоза, в настоящее время собрано 126,6 миллиона тонн зерна с 92% посевных площадей. «Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году», — заявил по этому поводу глава ведомства Дмитрий Патрушев.В источнике
С чего всё началось
Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах
Минсельхоз прогнозирует небывалый урожай зерна в этом году. Как уверяют в ведомстве, хватит с лихвой как для внутреннего рынка, так и для экспорта. РИА Новости выясняло, снизятся ли из-за этого розничные цены на продукты.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Эксперты пояснили, упадут ли цены на продукты в РФ после рекордного урожая
Экономика сегоднявчера в 05:58
Эксперты: небывалый урожай зерновых и овощей в России не снизит цены в магазинах
Петербургский дневниквчера в 08:59
Россиянам объяснили взаимосвязь объема урожая и розничных цен в магазинах
Народные новостивчера в 05:12
«Все идет по графику». Путину доложили, какой урожай собрала Россия в 2020 году
Алтапрессвчера в 21:32