Уточняется, что, по информации Минсельхоза, в настоящее время собрано 126,6 миллиона тонн зерна с 92% посевных площадей. «Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году», — заявил по этому поводу глава ведомства Дмитрий Патрушев.

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