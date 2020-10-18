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REGNUM
REGNUM

Хороший урожай нынешнего года не повлияет на цены продуктов в магазинах

Уточняется, что, по информации Минсельхоза, в настоящее время собрано 126,6 миллиона тонн зерна с 92% посевных площадей. «Рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 миллиона больше, чем в прошлом году», — заявил по этому поводу глава ведомства Дмитрий Патрушев.В источнике
С чего всё началось
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Урожай бьет рекорды: как это повлияет на цены в магазинах

Минсельхоз прогнозирует небывалый урожай зерна в этом году. Как уверяют в ведомстве, хватит с лихвой как для внутреннего рынка, так и для экспорта. РИА Новости выясняло, снизятся ли из-за этого розничные цены на продукты.
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Россиянам объяснили взаимосвязь объема урожая и розничных цен в магазинах

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В Балтийском море обнаружили непонятный объект: «НЛО или врата в Ад»

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Одним из шагов движения к цели станет запрет на производство и использование шести видов одноразовых пластиковых предметов, среди которых соломинки, пластиковые пакеты и одноразовые столовые приборы.
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