Футбол

ЧемпионатЧемпионатХорватия — Словакия 3:1

Хорватия — Словакия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Руевица»
Дуе Чалета-Цар
13′
23′
Роберт Мак
32′
Роберт Боженик
Анте Ребич
43′
Анте Ребич
Йосип Брекало
54′
Никола Влашич
56′
Бруно Петкович
60′
63′
Альберт Руснак
Лукаш Гараслин
66′
Роберт Мак
72′
Роберт Боженик
Михал Дюриш
Иван Перишич
74′
Никола Влашич
Матео Ковачич
75′
79′
Мартин Дубравка
79′
Юрай Куцка
Патрик Грошовски
Иван Перишич
Мислав Оршич
81′
Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире. Хорваты, набрав 17 очков, возглавляют турнирную таблицу группы E, словаки (10) занимают предпоследнее, четвёртое место.
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