Футбол
Sportbox.RUХорватия обыграла Словакию и вышла на Евро-2020
Дуе Чалета-Цар
|13′
|23′
Роберт Мак
|32′
Роберт Боженик
Анте Ребич
|43′
Анте Ребич
Йосип Брекало
|54′
Никола Влашич
|56′
Бруно Петкович
|60′
|63′
Альберт Руснак
Лукаш Гараслин
|66′
Роберт Мак
|72′
Роберт Боженик
Михал Дюриш
Иван Перишич
|74′
Никола Влашич
Матео Ковачич
|75′
|79′
Мартин Дубравка
|79′
Юрай Куцка
Патрик Грошовски
Иван Перишич
Мислав Оршич
|81′
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
1
Ливакович
16
Едвай
6
Чалета-Цар
5
Перич
3
Баришич
7
Брекало
10
Модрич
8
Ковачич
11
Брозович
9
Оршич
20
Петкович
1
Дубравка
2
Пекарик
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
13
Грошовски
22
Лоботка
17
Гамшик
7
Гараслин
21
Дюриш
20
Мак
Словакия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Хорватии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2020. Встреча прошла в Риеке и завершилась победой хорватов со счетом 3:1. В составе хозяев поля по голу забили полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, а также Бруно Петкович и Иван Перишич. У гостей отличился Роберт Боженик.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Футбол
Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии
Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Экономика
СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
ЖКХ
Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Единоборства
Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9
Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Происшествия
Здание обрушилось под Саратовом
Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Футбол
В Италии тренер был уволен после победы со счетом 27:0
Юношеская команда «Инвиктасауро» разгромила «Марина Кальчо» со счетом 27:0, после чего лишилась главного тренера.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Происшествия
Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
Футбол
Аргентина обыграла Бразилию благодаря голу Месси
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Технологии
Создан более эффективный аналог батареек
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву
Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Хоккей
Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист
Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Кино
Кристен Стюарт сделала своего «Ангела Чарли» лесбиянкой
Режиссер новых «Ангелов Чарли» Элизабет Бэнкс рассказала, почему персонаж Кристен Стюарт — девушка с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Происшествия
Найденная в Волге женщина была зарезана
Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой обнаружено в Волге.
Армия и оружие
Асад предложил курдам вместе бороться против Турции
Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.