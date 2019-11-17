Сборная Хорватии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2020. Встреча прошла в Риеке и завершилась победой хорватов со счетом 3:1. В составе хозяев поля по голу забили полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, а также Бруно Петкович и Иван Перишич. У гостей отличился Роберт Боженик.

Хорватия обыграла Словакию и вышла на Евро-2020

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