Сборная Хорватии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2020. Встреча прошла в Риеке и завершилась победой хорватов со счетом 3:1. В составе хозяев поля по голу забили полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, а также Бруно Петкович и Иван Перишич. У гостей отличился Роберт Боженик.

Хорватия обыграла Словакию и вышла на Евро-2020

Все про Спорт ру

Политика Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.

Политика Тбилиси вновь охватили акции протеста Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.

Происшествия Найденную в Волге женщину убили В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США «16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.

Политика Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Единоборства Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».

Кино Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех» Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.

Политика Климкин заявил об успехе Путина в Донбассе Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об успехах президента России Владимира Путина, которых тот добился благодаря разведению сил в Донбассе.