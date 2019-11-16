Футбол
Sportbox.RUХорватия обыграла Словакию и вышла на Евро-2020
Дуе Чалета-Цар
|13′
|23′
Роберт Мак
|32′
Роберт Боженик
Анте Ребич
|43′
Анте Ребич
Йосип Брекало
|54′
Никола Влашич
|56′
Бруно Петкович
|60′
|63′
Альберт Руснак
Лукаш Гараслин
|66′
Роберт Мак
|72′
Роберт Боженик
Михал Дюриш
Иван Перишич
|74′
Никола Влашич
Матео Ковачич
|75′
|79′
Мартин Дубравка
|79′
Юрай Куцка
Патрик Грошовски
Иван Перишич
Мислав Оршич
|81′
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
1
Ливакович
16
Едвай
6
Чалета-Цар
5
Перич
3
Баришич
7
Брекало
10
Модрич
8
Ковачич
11
Брозович
9
Оршич
20
Петкович
1
Дубравка
2
Пекарик
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
13
Грошовски
22
Лоботка
17
Гамшик
7
Гараслин
21
Дюриш
20
Мак
Словакия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Хорватии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2020. Встреча прошла в Риеке и завершилась победой хорватов со счетом 3:1. В составе хозяев поля по голу забили полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, а также Бруно Петкович и Иван Перишич. У гостей отличился Роберт Боженик.
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