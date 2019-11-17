Футбол
Sportbox.RUХорватия обыграла Словакию и вышла на Евро-2020
Дуе Чалета-Цар
|13′
|23′
Роберт Мак
|32′
Роберт Боженик
Анте Ребич
|43′
Анте Ребич
Йосип Брекало
|54′
Никола Влашич
|56′
Бруно Петкович
|60′
|63′
Альберт Руснак
Лукаш Гараслин
|66′
Роберт Мак
|72′
Роберт Боженик
Михал Дюриш
Иван Перишич
|74′
Никола Влашич
Матео Ковачич
|75′
|79′
Мартин Дубравка
|79′
Юрай Куцка
Патрик Грошовски
Иван Перишич
Мислав Оршич
|81′
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
1
Ливакович
16
Едвай
6
Чалета-Цар
5
Перич
3
Баришич
7
Брекало
10
Модрич
8
Ковачич
11
Брозович
9
Оршич
20
Петкович
1
Дубравка
2
Пекарик
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
13
Грошовски
22
Лоботка
17
Гамшик
7
Гараслин
21
Дюриш
20
Мак
Словакия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Хорватии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2020. Встреча прошла в Риеке и завершилась победой хорватов со счетом 3:1. В составе хозяев поля по голу забили Никола Влашич (полузащитник московского ЦСКА), Бруно Петкович и Иван Перишич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро, продлив серию до 35 матчей
Sports.ruвчера в 20:32
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа
В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Кино
Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»
Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Экономика
Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Политика
В Белоруссии пройдут парламентские выборы
В Белоруссии в воскресенье пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Предстоит избрать 110 депутатов, в выборах участвуют 513 кандидатов.
ЖКХ
В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением
В многоэтажных домах Благовещенска из-за снижения уровня реки Амур и ледостава возникли проблемы с водоснабжением, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль
"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество