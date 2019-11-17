Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХорватия — Словакия 3:1

Хорватия — Словакия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Руевица»
Дуе Чалета-Цар
13′
23′
Роберт Мак
32′
Роберт Боженик
Анте Ребич
43′
Анте Ребич
Йосип Брекало
54′
Никола Влашич
56′
Бруно Петкович
60′
63′
Альберт Руснак
Лукаш Гараслин
66′
Роберт Мак
72′
Роберт Боженик
Михал Дюриш
Иван Перишич
74′
Никола Влашич
Матео Ковачич
75′
79′
Мартин Дубравка
79′
Юрай Куцка
Патрик Грошовски
Иван Перишич
Мислав Оршич
81′
Сборная Хорватии обыграла Словакию в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:1). Один из голов забил хавбек ЦСКА Никола Влашич. Хорватия набрала 17 очков, расположилась на первом месте в группе E и досрочно вышла на Евро-2020.
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