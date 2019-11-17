Сборная Хорватии по футболу на домашнем для себя матче отборочного турнира Евро-2020 в Риеке со счетом 3:1 обыграла команду Сербии. Таким образом хорваты обеспечили себе право на участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Хорватия одержала победу над Словакией и вышла на Евро-2020

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