Футбол

РБКРБКХорватия одержала победу над Словакией и вышла на Евро-2020

Хорватия — Словакия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Руевица»
Дуе Чалета-Цар
13′
23′
Роберт Мак
32′
Роберт Боженик
Анте Ребич
43′
Анте Ребич
Йосип Брекало
54′
Никола Влашич
56′
Бруно Петкович
60′
63′
Альберт Руснак
Лукаш Гараслин
66′
Роберт Мак
72′
Роберт Боженик
Михал Дюриш
Иван Перишич
74′
Никола Влашич
Матео Ковачич
75′
79′
Мартин Дубравка
79′
Юрай Куцка
Патрик Грошовски
Иван Перишич
Мислав Оршич
81′
Сборная Хорватии по футболу на домашнем для себя матче отборочного турнира Евро-2020 в Риеке со счетом 3:1 обыграла команду Сербии. Таким образом хорваты обеспечили себе право на участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
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