Футбол

Газета.RuГазета.RuХорватский защитник считает Кокорина фантастическим футболистом

Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, выступавший за московское "Динамо" поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, передает Sport24. Футболисты играли вместе за столичный клуб. По мнению Шильденфельда, форвард тогда был самым талантливым и фантастическим игроком в составе "Динамо".
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