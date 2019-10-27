Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, выступавший за московское "Динамо" поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, передает Sport24. Футболисты играли вместе за столичный клуб. По мнению Шильденфельда, форвард тогда был самым талантливым и фантастическим игроком в составе "Динамо".

Общество Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище Москвы в воскресенье, 27 октября, состоится открытие памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.

Политика Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".

Общество Врачи назвали минусы возвращения ежегодного перехода на зимнее время Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.

Политика В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Фигурное катание Евгения Медведева оценила своё выступление в Канаде Ранее News.ru сообщал, что канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не смог подобрать слов, чтобы объяснить неудачное выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate Canada.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.

Недвижимость Вторичный рынок пополнился спросом В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.