Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUХосеп Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с чемпионством»

Напомним, в субботу «горожане» потерпели первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Норвичу» со счетом 2:3. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» достигло 5 очков.
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Гвардиола после 5 туров: «Поздравляю, „Ливерпуль“. Ты чемпион»

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РЕН ТВвчера в 19:23
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
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Транзит газа в ЕС через Украину в 2020 году возможен без нового контракта, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, заявил источник в европейском энергетическом секторе.
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