В футболе вы не всегда можете избежать ошибок. Я не знаю, сколько ударов мы нанесли или сколько их было у Норвича, но футбол - это голы и то, что вы делаете на поле, - цитирует Гвардиолу BBC. Отметим, что Манчестер Сити потерпел первое поражение в текущем сезоне английской премьер-лиги.

Хосеп Гвардиола: В футболе вы не всегда можете избежать ошибок

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