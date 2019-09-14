Футбол

Советский спортСоветский спортХосеп Гвардиола: В футболе вы не всегда можете избежать ошибок

Норвич Сити — Манчестер Сити
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
18′
Тодд Кэнтуэлл
28′
45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
45′+2′
Теему Пукки
50′
57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
64′
69′
Бернарду Силва
73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
83′
Тодд Кэнтуэлл
87′
88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
89′
В футболе вы не всегда можете избежать ошибок. Я не знаю, сколько ударов мы нанесли или сколько их было у Норвича, но футбол - это голы и то, что вы делаете на поле, - цитирует Гвардиолу BBC. Отметим, что Манчестер Сити потерпел первое поражение в текущем сезоне английской премьер-лиги.
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