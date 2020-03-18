Энергетика
Красная весна«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Текущая стоимость нефти не устраивает российское руководство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта, отвечая на вопросы журналистов. Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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Американское издание American Conservative пишет, что главной целью РФ в нефтяной войне является американская сланцевая нефть.
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РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов
По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
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В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
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Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
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Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
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Презентация PlayStation 5 началась
Прямая трансляция 52-минутной технической презентации PlayStation 5 начнется в 19:00 по московскому времени.
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Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
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Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Экономика
Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%
Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
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Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
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Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Ольга Васильева назначается председателем попечительского совета Российской академии образования (РАО).
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Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
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Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
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Жителям ДНР, не имеющим российского гражданство, временно запрещен въезд на территорию РФ.