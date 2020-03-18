Текущая стоимость нефти не устраивает российское руководство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта, отвечая на вопросы журналистов. Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Экономика СМИ назвали цель России в нефтяной войне Американское издание American Conservative пишет, что главной целью РФ в нефтяной войне является американская сланцевая нефть.

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Экономика Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30% Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.

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