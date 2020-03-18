Энергетика

Красная веснаКрасная весна«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Текущая стоимость нефти не устраивает российское руководство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта, отвечая на вопросы журналистов. Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
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В Кремле помечтали о более высоких ценах на нефть

Московский Комсомолецвчера в 07:38

В Кремле прокомментировал цену на нефть фразой «хотелось бы выше»

РБКвчера в 07:28

В Кремле прокомментировали идею Ирака созвать ОПЕК+

РИА Новостивчера в 06:49

«Хотелось бы выше». Кремль считает низкой нынешнюю цену на нефть

ТАССвчера в 07:20

Кремль захотел более высоких цен на нефть

Lenta.ruвчера в 07:16

Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

Газета.Ruвчера в 06:53

Песков назвал текущую цену на нефть «безусловно низкой»

Известиявчера в 07:24
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Комментарии

Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Происшествия

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
REGNUM 01:57
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Армия и оружие

На параде Победы покажут три новые системы ПВО

На параде в честь 75-летия Победы в Москве впервые примут участие три новых зенитных комплекса: С-300В4, "Бук-М3" и "Деривация".
Российская газета 16 марта в 09:02
Здоровье

Профилактические меры усилят в России из-за коронавируса

В России могут быть усилены профилактические меры из-за коронавируса. Как пишет РИА Новости, этот вопрос обсуждался в правительстве России.
Псковское агентство информации 00:36
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 05:58
Финансы

Доллар прыгнул за 80 рублей. Скакнет и выше

В помощь россиянам может быть использован ФНБ Доллар США превысил 80 рублей, евро приближался к 88.
Национальная служба новостей вчера в 16:00
Здоровье

На Сахалине ограничат продажу медицинских масок в одни руки

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока наблюдается острый дефицит медицинских масок.
REGNUM 01:36
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
RT на русском 01:54
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Культура

Александринский театр сыграет спектакль при пустом зале

Piter.tv вчера в 15:29
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 15:45
Общество

Продукцию для торговых сетей России завозят круглосуточно

В связи с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить необходимые процедуры поставок внутри страны и из-за границы.
Live24 01:23
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Политика

Голосование по конституции может быть перенесено

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
Хакасия-Информ 17 марта в 21:00
Политика

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
REGNUM 17 марта в 21:33
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Кино

Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса

Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.
Известия вчера в 03:59
Авто

Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Тарантас Ньюс вчера в 00:04
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Наука

Сибирские разработки от коронавируса протестируют в Китае

Китайские ученые выразили готовность испытать несколько вариантов медицинских масок, которые разработаны в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН и в коммерческих компаниях Томска.
Вести Новосибирск вчера в 09:09
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Общество

Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
РЕН ТВ 01:48
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
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