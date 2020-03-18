Энергетика

Красная веснаКрасная весна«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Текущая стоимость нефти не устраивает российское руководство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта, отвечая на вопросы журналистов. Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
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