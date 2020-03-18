Энергетика
Красная весна«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Текущая стоимость нефти не устраивает российское руководство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта, отвечая на вопросы журналистов. Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
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«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
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Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
США закрывают границу с Канадой
Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Единоборства
Умер дядя и тренер Флойда Мейвезера
Роджер Мейвезер являлся чемпионом мира в двух весовых категориях.
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Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
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В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
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В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
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Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
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Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Общество
Сенатор Круглый заявил об отсутствии паники из-за коронавируса среди жителей Орловской области
В России подтверждено более 100 случаев заражения коронавирусом в 15 регионах. У 10 человек заражение произошло уже внутри страны.
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Космос
Наблюдения раскрывают природу химически своеобразной звезды HD 63401
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Инвесторы на финансовых рынках продолжают искать равновесие в условиях постоянно ухудшающихся прогнозов по мировой экономике, которая в 2020 году продемонстрирует резкое замедление темпов роста, а в терминах квартальной динамики, вероятно, войдет в рецессию в первой половине года, сообщил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Футбол
Чаловым интересуются три клуба АПЛ
Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Политика
Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов
Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Экономика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.