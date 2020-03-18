Текущая стоимость нефти не устраивает российское руководство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта, отвечая на вопросы журналистов. Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили "Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия В центре Петрозаводска застрелили мужчину В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.

Общество ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Экономика Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит Инвесторы на финансовых рынках продолжают искать равновесие в условиях постоянно ухудшающихся прогнозов по мировой экономике, которая в 2020 году продемонстрирует резкое замедление темпов роста, а в терминах квартальной динамики, вероятно, войдет в рецессию в первой половине года, сообщил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Футбол Чаловым интересуются три клуба АПЛ Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.