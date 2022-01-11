Представитель МИД России Мария Захарова ответила на обещание бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам» если попробует вернуть влияние на страны бывшего Варшавского договора.
Как сообщает пресс-служба политика, в понедельник, 11 января, в Киеве прошла официальная встреча украинского руководства с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.
Пассажирская Staria получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), разрешающее выводить новые модели на рынок, еще в прошлом году, а теперь в базе данных Росстандарта появился документ на грузовую модификацию.