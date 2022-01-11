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«Хоум Кредит» назвал слухами информацию о возможной покупке банка холдингом АФК «Система»

Банк "Хоум Кредит" считает рыночными слухами информацию о возможной покупке кредитной организации холдингом АФК "Система", следует из комментария для РИА Новости пресс-службы банка.
ПРАЙМ
Рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется «Системой»), говорит другой источник.
РБК
Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком, говорит он.
РБК
Банк «Хоум Кредит» был выставлен на продажу после трагической смерти владельца чешской PPF Group Петра Келлнера.
Выберу.ру

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«Хоум кредит» опроверг информацию о покупке банка структурами АФК «Система»
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Источники РБК: структуры АФК «Система» ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит»
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«Хоум Кредит» назвал слухами информацию о возможной покупке банка холдингом АФК «Система»
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