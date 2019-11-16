Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаХозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Хорошо, что история заканчивается на такой мажорной ноте (Галин станет акционером «Аэрофлота»).
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 хозяин толстого кота Виктора поблагодарил всех, кто поддержал их, и сказал, что хочет направить «волну популярности» в правильное русло.
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Раскрыты характеристики российских универсальных десантных кораблей

Военно-морской флот РФ раскрыл характеристики российских универсальных десантных кораблей, строительство которых начнется в 2020 году в Крыму, передает «Хайтек».
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

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Новую Half-Life могут представить в этом году

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Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
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Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Бывший капитан «Зенита», а в настоящее время депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборную России.
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Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник

Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

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