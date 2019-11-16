Общество
Вести.RuВладелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Михаил Галин, хозяин толстого кота, которого отказывались пускать в салон самолета на рейс "Аэрофлота", сообщил РИА Новости, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение .
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с чего всё началось
На своей странице в Instagram хозяин толстого кота Виктора поблагодарил всех, кто поддержал их, и сказал, что хочет направить «волну популярности» в правильное русло.Взгляд.ру16 ноября в 07:33
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Знаменитый толстый кот и «Белавиа»: из Беларуси Виктор точно летел бы в багажном отсеке
КП - Беларусь15 ноября в 11:13
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Экономика
«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост
Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
Политика
МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Политика
Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко
Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Авто
Издание Acura MDX PMC изготовлено вручную экспертами NSX
Автомобильный бренд Acura сообщил о точной дате презентации лимитированной версии премиального автомобиля Acura MDX PMC Edition, каждая модель которого, будет собираться исключительно вручную.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Происшествия
Мать убитой аспирантки СПбГУ с похорон увезли в больницу
Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент этого же вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Общество
Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Общество
«Превращение» людей в кошек испугало их питомцев
В комментариях в соцсетях один из пользователей отметил, что кошки «буквально впадают в ступор», а другой юзер посчитал, что люди реагировали бы похожим образом, если бы на мордочке кошки оказалось человеческое лицо.
Здоровье
В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком
Московские хирурги провели первую в России операцию по лечению рака простаты ультразвуком.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Футбол
Тренер «Ростова» прокомментировал первый матч Павла Мамаева
Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал игру Павла Мамаева в товарищеской встрече с «Краснодаром», сообщает «Спорт-Экспресс».
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Общество
Лондонский суд оставил Ассанжа под стражей
Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче
Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.