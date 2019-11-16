с чего всё началось

Михаил Галин, хозяин толстого кота, которого отказывались пускать в салон самолета на рейс "Аэрофлота", сообщил РИА Новости, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение .

Политика МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).

Политика Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Авто Издание Acura MDX PMC изготовлено вручную экспертами NSX Автомобильный бренд Acura сообщил о точной дате презентации лимитированной версии премиального автомобиля Acura MDX PMC Edition, каждая модель которого, будет собираться исключительно вручную.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.

Происшествия Мать убитой аспирантки СПбГУ с похорон увезли в больницу Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент этого же вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.

Общество Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.