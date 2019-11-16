с чего всё началось

История с упитанным котом Виктором развивается уже по абсурдному сценарию. Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота». Как сообщает «Царьград», Михаилу Галину поступило соответствующее предложение, которое он решил принять.

Гаджеты Компания Intel анонсировала графический процессор Ponte Vecchio На конференции разработчиков суперкомпьютеров в Деневере компания Intel вчера рассказала о графическом ускорителе общего назначения (GPGPU), оптимизированном для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Происшествия Суд обязал Гриценко внести залог в почти 3 миллиона гривен Сегодня, 18 ноября, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко, задержанного за отмывание денег: его освободили в зале суда и обязали внести залог в почти 3 миллиона гривен.

Происшествия Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".

Политика Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска летом подавал прошение в Минфин США о снятии с него санкций, но ведомство не «отнеслось к просьбе серьезно», сообщает РБК со ссылкой на меморандум, направленный представителями миллиардера в суд округа Колумбия.

Авто «АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.

Происшествия Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку Замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область) Максим Иванцов на автомобиле Kia Stinger сбил пенсионерку, она скончалась на месте от полученных травм.

Экономика Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6% Производство мяса Производство мяса в России в январе - октябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года увеличилось на 7% и достигло 2,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.