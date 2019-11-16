Общество
Петербургский дневникХозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
История с упитанным котом Виктором развивается уже по абсурдному сценарию. Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота». Как сообщает «Царьград», Михаилу Галину поступило соответствующее предложение, которое он решил принять.
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с чего всё началось
На своей странице в Instagram хозяин толстого кота Виктора поблагодарил всех, кто поддержал их, и сказал, что хочет направить «волну популярности» в правильное русло.Взгляд.ру16 ноября в 07:33
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Знаменитый толстый кот и «Белавиа»: из Беларуси Виктор точно летел бы в багажном отсеке
КП - Беларусь15 ноября в 11:13
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Гаджеты
Компания Intel анонсировала графический процессор Ponte Vecchio
На конференции разработчиков суперкомпьютеров в Деневере компания Intel вчера рассказала о графическом ускорителе общего назначения (GPGPU), оптимизированном для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта.
Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Общество
Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
Шоу-бизнес
Сын Виторгана и Собчак поздравил себя с днем рождения
Малыш прочел родным трогательный стих Сегодня свой третий день рождения отмечает наследник Максима Виторгана и Ксении Собчак.
Футбол
«Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы
В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Футболист является воспитанником «Локомотива».
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей
Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение.
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Происшествия
Суд обязал Гриценко внести залог в почти 3 миллиона гривен
Сегодня, 18 ноября, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко, задержанного за отмывание денег: его освободили в зале суда и обязали внести залог в почти 3 миллиона гривен.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Выпавший из электрички помощник машиниста умер в больнице
Машинист электропоезда не стал останавливать состав после того, как его помощник на ходу выпал на рельсы.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
В минувшую пятницу на следственном эксперименте историк, доцент СПбГУ Олег Соколов попытался свести счеты с жизнью.
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Политика
Дерипаска попросил власти США снять с него санкции
Дерипаска попросил власти США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска летом подавал прошение в Минфин США о снятии с него санкций, но ведомство не «отнеслось к просьбе серьезно», сообщает РБК со ссылкой на меморандум, направленный представителями миллиардера в суд округа Колумбия.
Авто
«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Происшествия
Российский полицейский насмерть сбил пенсионерку
Замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область) Максим Иванцов на автомобиле Kia Stinger сбил пенсионерку, она скончалась на месте от полученных травм.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Экономика
Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Производство мяса Производство мяса в России в январе - октябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года увеличилось на 7% и достигло 2,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Футбол
Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.