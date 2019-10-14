В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

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