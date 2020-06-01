Религия
ИзвестияХрамы Москвы откроются для прихожан 6 июня
«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
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Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу
На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Финансы
Курс евро опустился до 77 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 6 марта опустился до 77 рублей.
Rambler News Service 15:51
Политика
Киев предложил Западу пересмотреть Будапештский меморандум
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях за отказ от ядерного оружия, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 18:32
Автоспорт
В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой
Чемпионат вчера в 08:49
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 15:50
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Здоровье
Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)
Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии
Lenta.ru 08:32
Экономика
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Общество
Роспотребнадзор отменил требование о заполнении самолетов на 50%
Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний по загрузке самолетов только на 50%.
It`s My City 04:14
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru 13:31
Наука
Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления
Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.
ВладТайм 13:26
Политика
Трамп объявил о мобилизации всех ресурсов для восстановления порядка
Хозяин Белого дома объявил, что власти намерены мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы для восстановления порядка в стране и защиты прав законопослушных американцев.
Российская газета 19:39
Общество
Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час
В американском Вашингтоне решено ввести комендантский час из-за продолжающихся массовых беспорядков.
Свободная Пресса вчера в 22:37
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 12:44
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Космос
Почему NASA испытывает свои скафандры на трупах
Мария Баченина беседует со специалистом по скафандростроению Николаем Моисеевым о том, почему для разных планет нужны разные скафандры и когда мы полетим на Марс и Луну.
Радио Комсомольская правда вчера в 16:58
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Политика
В Кремле сообщили о подробностях проведения парада Победы
Национальная служба новостей вчера в 07:39
Общество
Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
Наука
Физики впервые измеряли короткоживущие радиоактивные молекулы
Версия.Инфо 30 мая в 03:56
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника при помощи ракеты «Чанчжэн-2D»
REGNUM вчера в 21:02
Политика
Кадыров потребовал остановить беспредел в США
«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Lenta.ru 19:00
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Гаджеты
Эксперты рассказали, каким будет новое поколение процессоров Intel
Эксперты считают, что основная разница в производительности между старым и новым поколением процессоров будет обеспечиваться подросшими частотами, то есть за счет разгона.
Vevby.ru 18:59