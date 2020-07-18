Артем не станет прятаться в кусты и опять будет держать "Спартак" в напряжении. Он в этом плане молодец, Дзюба – тренер на поле. Своими действиями, своей игрой, отношением он и остальных игроков заряжает энергией.

Храповицкий: Дзюба не станет прятаться в кусты в игре со «Спартаком»

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