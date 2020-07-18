Коронавирус
РИА НовостиХраповицкий: Дзюба не станет прятаться в кусты в игре со «Спартаком»
Артем не станет прятаться в кусты и опять будет держать "Спартак" в напряжении. Он в этом плане молодец, Дзюба – тренер на поле. Своими действиями, своей игрой, отношением он и остальных игроков заряжает энергией.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Футбол
Хачатурянц признал ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в эфире «Матч Премьер» назвал причину проверки на детекторе лжи арбитра Сергея Лапочкина.
Евро-футбол.ру 14:38
Авто
АвтоВАЗ заменил поставщика сидений для автомобилей Lada
Как пишет ТАСС, новый резидент особой экономической зоны «Тольятти» должен запустить выпуск сидений для автомобилей, а также комплектующим к ним.
Avtovesti.com 15:42
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом
Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 11:18
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Футбол
Черышев не сыграет за «Валенсию» в матче с «Севильей» из-за травмы
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участия в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Нева Спорт 16:07
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Кино
Вышел трейлер хоррора «Новые мутанты» с «Арьей Старк»
iReactor вчера в 06:07
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Николая II кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова напомнила, что многие материалы и книги упоминают версию, согласно которой тела членов царской семьи были уничтожены с помощью концентрированной серной кислоты и огня.
Экономика сегодня 16 июля в 20:56
Происшествия
Мужчину ранили из пневматики на востоке Москвы
Мужчина получил ранение из пневматического оружия в ходе конфликта с неизвестным на востоке столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
ТАСС 18:17
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru 09:55
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Политика
Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 18:24
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза 12:13
Музыка
The Killers, Cream Soda, Pretenders и Bush. Музыкальные новинки недели
Дебютный альбом сайд-проекта Джарвиса Кокера, 11-й релиз Pretenders и клип Cream Soda, в котором Александр Гудков и Никита Кукушкин оказались рептилоидами.
Дождь 18:39
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Политика
Проект о санкциях против Турции за С-400 внесли в конгресс США
В США три конгрессмена внесли в парламент проект о санкциях против Турции из-за покупки ею российских зенитно-ракетных систем С-400.
Life.ru вчера в 13:27
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28