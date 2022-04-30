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«Хуаньцю шибао» назвало прекращение поставок газа ЕС самым «жестким» ответом РФ на санкции

Из-за отказа оплачивать российский газ в рублях на фоне санкционной политики Евросоюза против России, Москва дала "самый жёсткий" ответ на ограничения и прекратила поставки голубого топлива в Польшу и Болгарию, считают китайские аналитики.
Pravda.Ru
Анализируя нынешнюю ситуацию, можно заметить, что кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19, отметил эксперт.
РИА Новости
Россия начала искать новые каналы сбыта энергоресурсов, а Европа стала предпринимать попытки избавиться от нефтегазовой зависимости от России.
Телеканал 360°
Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом РФ на санкции
Телеканал 360°21:47
«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жёстким» ответом России на санкции
RT на русском22:52
«Хуаньцю шибао» назвало прекращение поставок газа ЕС самым «жестким» ответом РФ на санкции
Lenta.ru22:14
GT: в Китае назвали «жёстким ответом» отказ РФ поставлять газ Польше и Болгарии
News.ru21:59
«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкции
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В Китае оценили «самый жесткий ответ» России на западные санкции
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«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкции
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