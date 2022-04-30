Из-за отказа оплачивать российский газ в рублях на фоне санкционной политики Евросоюза против России, Москва дала "самый жёсткий" ответ на ограничения и прекратила поставки голубого топлива в Польшу и Болгарию, считают китайские аналитики.
По данным издания, 27 апреля немецкий постпред озвучила изменения в позиции Берлина, заявив, что Германия не только выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, но и поддерживает запрет на российский уран.
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их переезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал России, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с этими планами источники.