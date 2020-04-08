Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

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