Происшествия
ТАССНикас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская армия не пропустила конвой США в Хасаке
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Происшествия
В Москве избили экс-солиста группы «На-На»
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Общество
В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Происшествия
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
Музыка
Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Общество
За сутки в России выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
Наука
Общие черты пациентов, умерших от коронавируса, назвали ученые
Течение COVID-19 у 85 пациентов проанализировали ученые из США и Китая.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Политика
Медведев: США пытаются сорвать продление договора СНВ-3
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен в том, что Соединенные Штаты хотят сорвать продление Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Культура
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Экономика
Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса
Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Один новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Крыму
Общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 23.
Общество