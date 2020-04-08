Происшествия

ТАССТАССНикас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Читать в источнике
Комментировать132
с чего всё началось

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 20:00

Подробнее о событии

Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре Москвы

РИА Новости02:05

Момент ДТП с Никасом Сафроновым попал на камеры видеонаблюдения

Телеканал 360°02:22

Видео: Никас Сафронов рассказал о моменте аварии на Тверской улице

РЕН ТВвчера в 19:45

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАССвчера в 20:00

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Москва 24вчера в 19:57

Никас Сафронов пострадал в ДТП в центре Москвы

Вечерняя Москвавчера в 19:49

Момент ДТП с участием Никаса Сафронова попал на видео

Пятый канал03:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия не пропустила конвой США в Хасаке

Политическая Экспертиза вчера в 12:26
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Lenta.ru 04:00
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Происшествия

В Москве избили экс-солиста группы «На-На»

Суть событий вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Общество

В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:54
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru 06 апреля в 16:58
Общество

За сутки в России выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 03:47
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 06:09
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 16:39
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
RT на русском 03:23
Наука

Общие черты пациентов, умерших от коронавируса, назвали ученые

Течение COVID-19 у 85 пациентов проанализировали ученые из США и Китая.
Live24 02:02
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Политика

Медведев: США пытаются сорвать продление договора СНВ-3

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен в том, что Соединенные Штаты хотят сорвать продление Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Свободная Пресса 01:43
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Культура

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 06 апреля в 10:42
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета вчера в 04:14
Экономика

Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.
Взгляд-инфо 04:07
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Один новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Крыму

Общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 23.
ИА Крыминформ 03:03
Общество

Российские врачи стали принимать больных в полевом госпитале в Бергамо

News.ru вчера в 22:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное