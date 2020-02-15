Общество
ИнтерфаксХудожник Павленский задержан во Франции
Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник. По данным канала, арест планировался еще со 2 января.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Кино
Премьера фильма «Калашников» состоялась в Ижевске
Политика
Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Гаджеты
Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro
Будучи второй в мире серией смартфонов на базе Snapdragon 865 после Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro предлагают впечатляющие внутренние характеристики, но стоят намного дешевле.
Политика
США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных корпорацией General Electric и французской Safran, так как опасается китайских аналогов.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Культура
В актерском составе сериала «Ветреный» произошли изменения
Технологии
Одна треть животных и растений может исчезнуть в ближайшие 50 лет
Технологии
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Источник изображения: NVIDIA Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер.
Технологии
Искусственный интеллект учат переписывать Википедию
Систему искусственного интеллекта (ИИ) для переписывания устаревших статей в Википедии разработали исследователи из Массачусетского технологического института, 12 февраля сообщает Engadget.
Автоспорт
Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri
Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Здоровье
Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом
Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
Здоровье
Медики назвали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы
Поджелудочная железа - орган, в котором вырабатываются ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов, а также вырабатываются важнейшие гормоны.
Космос
Эксперты: Конец света в 2020 году состоится из-за парада планет
По словам уфологов, конец света состоится в сентябре 2020 года из-за грядущего парада планет, описанного еще в древние время.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые увидела сына спустя полгода разлуки
Наталья Штурм полгода искала встречи с сыном Арсением, но тот не отвечал на звонки и сообщения от матери.
Единоборства
Райан Гарсия нокаутировал Франциско Фонсеку
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Армия и оружие
Хафтар пообещал освободить Триполи от террористов
Ливийская национальная армия не намерена отступать до тех пор, пока не освободит Триполи от террористов.
Экономика
Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин
Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Здоровье
В каких продуктах содержится белок для похудения
Специалисты рассказали, какие богатые белком продукты можно есть для похудения.