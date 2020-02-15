Общество

ИнтерфаксИнтерфаксХудожник Павленский задержан во Франции

Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник. По данным канала, арест планировался еще со 2 января.
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