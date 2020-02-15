Российский художник-акционист Петр Павленский был задержан в субботу, 15 февраля, во второй половине дня в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По информации журналистов, мужчину разыскивали со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом».

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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