Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.

Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге

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