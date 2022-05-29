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Художник и телеведущий Алексей Бегак умер на 63 году жизни

Умер российский художник и телеведущий Алексей Бегак, сообщается на платформе "Смотрим
".
РИА Новости
Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве в семье артистов балета Большого театра.
Smotrim.ru
Свою карьеру начинал в качестве художника-иллюстратора и дизайнера книг.
Smotrim.ru
В период с 1992 по 2011 год Бегак написал около сотни картин, которые сейчас представлены в частных и корпоративных коллекциях в России, США, Японии, Англии, Германии.
РБК

Подробнее о событии

Художник и телеведущий Алексей Бегак умер на 63 году жизни
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Скончался ведущий программы «Правила жизни» телеканала «Россия Культура» Алексей Бегак
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