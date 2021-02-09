Худруком «Гоголь-центра» вместо Серебренникова назначен Агранович
Российский актер и режиссер Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Господин Серебренников ранее опубликовал письмо из департамента культуры Москвы об истечении 25 февраля его контракта на эту должность.В источнике
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Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович
Художественным руководителем московского театра "Гоголь-центр" назначен Алексей Агранович. Он вступит в должность 26 февраля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного Департамента культуры.
ТАСС06:31
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