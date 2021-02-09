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Коммерсантъ

Худруком «Гоголь-центра» вместо Серебренникова назначен Агранович

Российский актер и режиссер Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Господин Серебренников ранее опубликовал письмо из департамента культуры Москвы об истечении 25 февраля его контракта на эту должность.В источнике
С чего всё началось

Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович

Художественным руководителем московского театра "Гоголь-центр" назначен Алексей Агранович. Он вступит в должность 26 февраля, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного Департамента культуры.
ТАСС06:31
Подробнее о событии

Алексей Агранович назначен художественным руководителем «Гоголь-центра»

Smotrim.ru06:50

Власти Москвы назначили нового худрука «Гоголь-центра»

РБК06:37

Новый худрук «Гоголь-центра» прокомментировал назначение

РИА Новости07:26

Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович

ТАСС06:31

Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович

Агентство Москва06:24

«Гоголь-центр» возглавит Алексей Агранович

Интерфакс06:20

Новым художественным руководителем «Гоголь-Центра» назначен Алексей Агранович

Эхо Москвы06:17
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Чубайса лишили еще одной должности

Спецпредставитель президента России по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс лишился еще одной должности: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проголосовал за его снятие со всех постов в организации.
Lenta.ru04:44