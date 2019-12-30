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КоммерсантъКоммерсантъХудруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры. Сейчас господин Рыжаков возглавляет Центр им. Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).
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Новым худруком «Современника» станет Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем "Современника" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.
ТАСС02:04

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Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

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Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»

ТАСС04:59

Новым худруком «Современника» станет режиссер Виктор Рыжаков

Москва 2402:13
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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