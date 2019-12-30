Театры
КоммерсантъХудруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры. Сейчас господин Рыжаков возглавляет Центр им. Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).
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Новым художественным руководителем "Современника" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.ТАСС02:04
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Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:06
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