Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

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