Футбол

ProstoProSportProstoProSportХусаинов: «Луценко нужно было удалять»

Экс-арбитр FIFA Сергей Хусаинов считает, что форварда «Арсенала» Евгения Луценко нужно было удалять за фол на защитнике «Спартака» Айртоне в игре 15-го тура РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Хусаинов: Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона

Чемпионат11:45

«Спартак» — «Арсенал»: почему Сухой не удалил Луценко?

Спорт-Экспресс12:19

Экс-арбитр ФИФА: «Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона»

Матч ТВ12:15

Экс-арбитр ФИФА: «Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона»

Sportbox.RU12:15

Арбитр ошибочно не удалил Луценко в матче со «Спартаком»

Metaratings12:19

Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче „Тоттенхэма“, когда фолил Сон»

Бомбардир.ру12:31

Хусаинов: «Луценко нужно было удалять»

ProstoProSport12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Общество

Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов

Аргументы и Факты 10:24
Автоспорт

Джовинацци продолжит выступать за Alfa Romeo в 2020 году

Motorsport.com Россия 09:43
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли два человека

В ДТП в Московской области погибли два человека, ещё двое пострадали.
RT на русском 12:01
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика

В Румынии утверждено новое правительство

Парламент Румынии утвердил в понедельник новое правительство во главе с председателем Национально-либеральной партии Людовиком Орбаном.
Sputnik Молдова 12:32
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 01:17
Футбол

«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»

Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
Российская газета 08:54
Происшествия

На Урале пациентке больницы помыли лицо половой тряпкой

URA.Ru 10:31
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

ТК Звезда вчера в 11:28
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Армия и оружие

Хорватия закупает американские вертолёты UH-60M Black Hawk

Демонстрация вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk армии США в Хорватии в аэропорту Плесо (Загреб) 30 октября этого года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило в Конгресс США уведомление о планируемой предстоящей продаже Хорватии двух многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60M Black Hawk новой постройки.
Военное обозрение вчера в 09:00
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Хоккей

Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»

Спорт-Экспресс 06:17
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

RT на русском 09:55
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Кино

Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»

RuNews24.ru 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Олегович Луценко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий тульского «Арсенала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное