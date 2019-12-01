Футбол
ЧемпионатХусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).Чемпионат11:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Экономика
Вилла бизнесмена попала в кредитную историю
Старинную недвижимость приобрела компания известного немецкого бизнесмена Хайнца Тиле, входящего в список Forbes.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Музыка
Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене
Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации.
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Футбол
Александр Мостовой: Судья сломал игру
Единственный мяч в игре забил защитник красно-белых Илья Кутепов, поразивший свои ворота на 21-й минуте.
Политика
Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Политика
В МИД Украины хотят дать правовую оценку словам Володина
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал провести проверку высказывания председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Политика
Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Экономика
В Забайкалье не выполнен ноябрьский план по нацпроектам
Вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер заявил, что ноябрьский план по нацпроектам в регионе не выполнен.