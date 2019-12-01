Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

с чего всё началось

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

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