Футбол
Soccer.ruХусаинов: «Ракицкий сыграл рукой, это 500% пенальти»
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча "Зенит" - "Спартак" Виталий Мешков проглядел еще один пенальти в ворота питерского клуба:500% пенальти.
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Хусаинов: ещё одна ошибка Мешкова. Ракицкий остановил мяч рукой — 500% пенальти
Чемпионатвчера в 12:40
Мешков не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Ракицкого в штрафной
Metaratingsвчера в 13:56
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