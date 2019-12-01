Футбол

Soccer.ruSoccer.ruХусаинов: «Ракицкий сыграл рукой, это 500% пенальти»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча "Зенит" - "Спартак" Виталий Мешков проглядел еще один пенальти в ворота питерского клуба:500% пенальти.
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