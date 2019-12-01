Футбол

ЧемпионатЧемпионатХусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
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с чего всё началось

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
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