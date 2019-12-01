Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

с чего всё началось

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Происшествия В Киеве совершили покушение на депутата областного совета Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Происшествия Пассажирский самолет обстреляли в Камеруне Лайнер авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел вблизи аэропорта города Баменда на северо-западе Камеруна.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Происшествия В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.

Происшествия Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Авто Фирма Chery начала продажи кроссовера Jetour X95 Фирма Chery начала продажи в Китае нового флагмана своего дочернего предприятия Jetour - полноразмерного люксового кроссовера Jetour X95.