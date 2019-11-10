РПЛ
News.ruХусаинов назвал арбитра Турбина случайным человеком в футболе
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов раскритиковал главного судью матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Динамо» Евгения Турбина после того, как арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику казанской команды Александру Зуеву.
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Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Общество
Якубович прокомментировал информацию о своей операции
Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
RT на русском 03:51
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Теннис
Медведев поборется за победу на итоговом турнире ATP в Лондоне
В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), участие в котором примет четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
РИА Новости вчера в 16:20
Футбол
Главного тренера «Сочи» могут уволить после матча с ЦСКА
Руководство клуба приняло решение уволить специалиста, если команда проиграет московскому ЦСКА в ближайшем туре чемпионата России, сообщает "Чемпионат".
Национальная служба новостей 08 ноября в 08:50
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru 03:28
Спорт
«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23
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Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым этот цитрусовый фрукт противопоказан.
RT на русском вчера в 01:01
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Известия вчера в 02:05
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
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В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Финансы
Опасная неделя: почему рост курса доллара – плохие новости
Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.
Свободная Пресса 04:22
Общество
В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».
RT на русском 08 ноября в 02:22
Общество
В Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Журналистская правда 03:53
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
Власти назвали сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей
Система поощрения аккуратных водителей может быть запущена в следующем году, рассказал вице-премьер Максим Акимов.
Газета.Ru 03:48
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика
Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России
Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия
Появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта
Шасси самолета из Украины загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха.
Известия вчера в 15:11
Единоборства
Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.
Газета.Ru вчера в 17:39
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна вчера в 07:08