РПЛ

News.ruNews.ruХусаинов назвал арбитра Турбина случайным человеком в футболе

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов раскритиковал главного судью матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Динамо» Евгения Турбина после того, как арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику казанской команды Александру Зуеву.
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