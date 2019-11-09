РПЛ
РИА НовостиХусаинов об удалении футболиста «Рубина»: судья отработал ниже плинтуса
Арбитр Евгений Турбин ошибочно удалил футболиста казанского "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов. Матч прошел в субботу в Казани и завершился победой "Динамо" со счетом 1:0.
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