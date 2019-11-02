Футбол

Народные новостиНародные новостиХусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
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