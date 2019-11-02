Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.

Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА

Спорт день за днем

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.

Футбол Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.

Баскетбол «Химки» обыграли УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 109:83 обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ.

Политика В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.

Общество Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня, передает канал "Россия 24".

Армия и оружие Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.

Происшествия На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.

Хоккей СКА одержал победу над рижским «Динамо» в серии буллитов В воскресенье, 3 ноября, хоккейный клуб СКА победил рижжских "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Футбол «Бавария» дала Ковачу 2 матча на исправление ситуации По информации Bild, боссы мюнхенцев дали Ковачу два матча на исправление ситуации.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Игры Blizzard выпустила ролик в честь 25-летия Warcraft В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.

Политика Джонсон извинился за медленный Brexit Глава правительства Великобритании Борис Джонсон принес извинения за то, что не смог реализовать выход Великобритании из Евросоюза до 31 октября.

Экономика Цены на аренду жилья в России выросли на 27% Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.

Хоккей Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.

Общество Названы ухудшающие настроение продукты Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.

Армия и оружие В Турции задержали руководившего тренировочными лагерями террориста В Турции задержали боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которого подозревают в том, что он руководил тренировочными лагерями террористов.

Шоу-бизнес Уильям позвал Кейт замуж у дома родителей своей экс-подружки Принц Уильям снял дом из сруба в Кении, где за бокалом шампанского и сделал Миддлтон предложение.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.

Политика Помпео раскритиковал компартию Китая и призвал США ей противостоять В Пекине раскритиковали заявление американского госсекретаря, заявив, что Коммунистическая партия Китая выступает за нормализацию отношений с США, а отдельные американские политики распространяют нелепые слухи, заняв негативную позицию в отношении к Китаю.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.