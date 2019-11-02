Футбол

Народные новостиНародные новостиХусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Хусаинов: судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию

Чемпионатвчера в 14:24

Хусаинов: «Вилков знает: удалять игроков „Зенита“ на „Газпром Арене“ нельзя, а то работы лишится»

Sport24.ruвчера в 13:52

Удален Бийол, не удален Азмун. Как судил в Петербурге арбитр Вилков?

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Вилков в Википедии был назван «продажным» судьей

Metaratings02:32

Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным

Bobsoccerвчера в 13:42

Экс-арбитр ФИФА: «Удаление Бийола было ошибочным, оно повлияло на ход игры»

Sportbox.RUвчера в 14:10

Гончаренко считает, что Вилков мог не удалять игрока ЦСКА

Спорт день за днемвчера в 13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Политика

Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Политика

Киселев заявил, что Бабченко покинул Украину

DP.RU 05:01
Политика

В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Политика

Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ

Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Единоборства

Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF

Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия 05:54
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Хоккей

«Флорида» обыграла «Детройт», Бобровский признан 2-й звездой встречи

Голкипер Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
МК-Спорт 03:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина

Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
РИА Новости 05:21
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Происшествия

Во Внуково сломалась система приема багажа

"В 07:12 сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland, обеспечивающий прием багажа улетающих пассажиров", - сообщили ранее во Внуково.
Российская газета 04:46
Общество

С июля 2020 года по всей России введут налог для самозанятых

Минфин РФ объявил, что с 1 июля 2020 года по всей стране введут специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Страна Советов on-line 01 ноября в 11:30
Хоккей

Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»

В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru вчера в 16:59
Авто

Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО

С одной стороны - Porsche Taycan Turbo S, с другой - Tesla Model S P100D.
Хайтек+ вчера в 06:11
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Космос

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Общество

Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

REGNUM 01 ноября в 17:57
Футбол

«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Спорт-Экспресс 01:23
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Культура

Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре

Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.
Рамблер 31 октября в 05:07
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 01 ноября в 07:38
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Происшествия

Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное