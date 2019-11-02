Футбол

Народные новостиНародные новостиХусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Хусаинов: судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию

Чемпионатвчера в 14:24

Хусаинов: «Вилков знает: удалять игроков „Зенита“ на „Газпром Арене“ нельзя, а то работы лишится»

Sport24.ruвчера в 13:52

Удален Бийол, не удален Азмун. Как судил в Петербурге арбитр Вилков?

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Вилков в Википедии был назван «продажным» судьей

Metaratings02:32

Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным

Bobsoccerвчера в 13:42

Экс-арбитр ФИФА: «Удаление Бийола было ошибочным, оно повлияло на ход игры»

Sportbox.RUвчера в 14:10

Гончаренко считает, что Вилков мог не удалять игрока ЦСКА

Спорт день за днемвчера в 13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика

Норвежский политик потребовала отменить санкции против России

Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Наука

Учёные показали самое безжизненное место на Земле

Life.ru 03:17
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Религия

Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье за Божественной литургией в храме Христа Спасителя впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:41
Футбол

Леванте — Барселона 3:1

Metaratings вчера в 11:53
Происшествия

На кладбище под Курском школьницы ногами сломали надгробия

2 ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором девочки ногами ломают надгробия на местном кладбище.
Вести.Ru вчера в 13:00
Происшествия

Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 22:28
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о судьбе своего бывшего мужа, избивавшего её

Роза Сябитова рассказала о личной жизни своего бывшего мужа.
Discover24 03:04
Происшествия

В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

Российская газета 02:53
Происшествия

Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа

В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
Коммерсантъ 03:28
Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Происшествия

В Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания

В салоне муниципального автобуса №25 неадекватный пассажир набросился на кондуктора и избил его после словесной перепалки.
Правда УрФО 03:11
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

ТК Звезда вчера в 00:12
Футбол

Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Религия

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Известия 03:11
Политика

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих подержанных иномарок в России

ФАН вчера в 11:37
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Армия и оружие

ВСУ проводят учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией

31 октября на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали военные маневры.
ГЛАС.RU 01 ноября в 07:32
Футбол

Илья Кутепов: Тедеско подстроился под игроков «Спартака»

В прошлом сезоне Кутепов четыре раза выбывал из-за повреждений паха. Читайте также: 10 важных вещей, которые делает Тедеско.
Спорт день за днем 03:22
Происшествия

В Жуковском потушили пожар на складе

Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
РИА Новости 00:51
Здоровье

Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах

Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru вчера в 23:02
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Вести.Ru вчера в 13:21
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное