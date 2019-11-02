Футбол

NewInformNewInformХусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Были разобраны все ключевые эпизоды, где ошибся главный арбитр матча. Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com». Хусаинов разобрал ключевые судейские решения в матче.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Хусаинов: судья Вилков в очередной раз поставил под сомнение свою квалификацию

Чемпионатвчера в 14:24

Хусаинов: «Вилков знает: удалять игроков „Зенита“ на „Газпром Арене“ нельзя, а то работы лишится»

Sport24.ruвчера в 13:52

Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным

Bobsoccerвчера в 13:42

Экс-арбитр ФИФА: «Удаление Бийола было ошибочным, оно повлияло на ход игры»

Sportbox.RUвчера в 14:10

«Зенит» вырвал у ЦСКА ничью в большинстве. Все из-за судейства?

Спорт день за днемвчера в 13:06

Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

RT на русскомвчера в 14:55

Хусаинов: судье Вилкову дважды не хватило духа удалить игрока ФК «Зенит» в матче с ЦСКА

ТАСС Спортвчера в 14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

Газета.Ru 31 октября в 00:26
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Наука

Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых

Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика 03:16
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле

По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
ТВ Центр 04:18
Политика

Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны-члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.
Известия 05:10
Политика

Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем ракетных войск и артиллерии призвал их "держать порох сухим".
РИА Новости 04:31
Происшествия

Во Внуково произошел багажный коллапс

В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Происшествия

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова

Известия вчера в 15:17
Армия и оружие

США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Общество

Жители Екатеринбурга митингуют против строительства мусорного полигона

Новые Известия 03:37
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 11:33
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия 01 ноября в 22:20
Здоровье

Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»

На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
Ulpressa 01:12
Политика

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Происшествия

В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора

В автобусе №25 в Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания. Это произошло в результате ссоры, передает «МК Екатеринбург».
Московский Комсомолец 04:41
Шоу-бизнес

Мисс Москва впервые показала лицо сына от экс-короля Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) впервые показала лицо своего сына Исмаила Леона, отцом которого является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, а уже в июле 2019 года их брак распался со скандалом.
News.ru вчера в 23:52
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Футбол

Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.
Чемпионат 03:24
Политика

КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.
Русская Планета вчера в 05:51
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
Наука

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

ТК Звезда 03:11
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Lenta.ru 05:16
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

ToDay News Ufa 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хусаинов Сергей
Футбольный судья
Советский и российский футбольный арбитр, в прошлом футболист, защитник. Арбитр международной категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное