Футбол

NewInformNewInformХусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Были разобраны все ключевые эпизоды, где ошибся главный арбитр матча. Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com». Хусаинов разобрал ключевые судейские решения в матче.
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