Были разобраны все ключевые эпизоды, где ошибся главный арбитр матча. Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com». Хусаинов разобрал ключевые судейские решения в матче.

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Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА

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