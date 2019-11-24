Игрок «Урала» начинал забегать вперёд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти.

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Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

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