Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.

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Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА

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