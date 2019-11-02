Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.

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Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

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