Армия и оружие
РИА НовостиХуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
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Саудовская Аравия перехватила ракеты хуситов, выпущенные с территории Йемена
Московский Комсомолец21:32
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Международная группа исследователей измерила уровень метана в древних пробах воздуха и обнаружила, что ученые значительно недооценивают количество этого газа, которое люди выбрасывают в атмосферу при сжигании ископаемого топлива.
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При стрельбе в Германии погибли восемь человек
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У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
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Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
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Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
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Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
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Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера
Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.