Армия и оружие
РИА НовостиХуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Саудовская Аравия перехватила ракеты хуситов, выпущенные с территории Йемена
Московский Комсомолецвчера в 21:32
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
Кино
На съемках «Ведьмака» заметили армию эльфов
Съемки второго сезона «Ведьмака» уже вовсю идут.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Автомобили при сборке на автозаводе снабдили бракованным клапаном системы вентиляции картера.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной инвестиционной возможностью.
Кино
Голос эпохи: В Сети появился трейлер сериала «Магомаев»
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Политика
В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова
На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
Политика
24 человека задержаны в ходе столкновений в украинском поселке Новые Санжары из-за приезда эвакуированных из Китая
Украина, как и многие другие страны, эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте
Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
Экономика
Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук
2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Общество
Гражданам Китая запретили въезд в Россию
«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», – говорится в документе.
Политика
К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины
К массовым протестам против размещения граждан Украины, вернувшихся из Китая, могут быть причастны представители политических и деловых кругов страны, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 февраля в эфире телеканала «1+1».