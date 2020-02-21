Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.

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